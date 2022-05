Nuit des Légendes – Journées du conte Pleuven, 4 juillet 2022, Pleuven.

Nuit des Légendes – Journées du conte Rue de Bellevue Ecole publique René Tressard Pleuven

2022-07-04 – 2022-07-05 Rue de Bellevue Ecole publique René Tressard

Pleuven Finistère

A l’école élémentaire publique René-Tressard avec le conteur Jean-Marc DEROUEN invité pour animer les deux journées.

L’association Nuit des légendes organise chaque année depuis 2019 des Journées du conte au sein de l’école élémentaire de Pleuven, en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école et avec le soutien de la Mairie. Une façon pour les enfants de s’ouvrir à l’art du conte et d’évoquer eux-mêmes leurs rêves et passions au cours d’ateliers.

nuitdeslegendes@gmail.com +33 6 61 67 41 48 http://nuitdeslegendes.wordpress.com/

