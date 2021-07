Pleuven Pleuven Finistère, Pleuven Nuit des Légendes – Balade contée Pleuven Pleuven Catégories d’évènement: Finistère

Pleuven Finistère L’association Nuit des Légendes organise une Balade contée le vendredi 10 septembre.

Départ 18h, parc de la Mairie de Pleuven. Participation de 5€ au bénéfice du CCAS de Pleuven

nuitdeslegendes@gmail.com +33 6 88 07 67 69 http://nuitdeslegendes.wordpress.com/

