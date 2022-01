Nuit des idées 2022 : Une soirée de découverte de balados canadiens Centre culturel canadien, 27 janvier 2022, Paris.

**Pour sa 7ème édition du jeudi 27 janvier, la** [**Nuit des idées**](https://www.lanuitdesidees.com/) **explore la thématique du « (re)construire ensemble ». À cette occasion, le Centre culturel canadien vous convie à une rencontre en ligne exceptionnelle qui réunira trois des créateurs des meilleurs balados canadiens de ces dernières années !** Rejoignez-nous à 20h sur [Facebook](https://www.facebook.com/centreculturelcanadien) ou Youtube pour découvrir l’univers et les coulisses de la création de leur balado. _La rencontre sera animée par Grégory Philipps, Directeur adjoint de la rédaction de_ [_France Culture_](https://www.franceculture.fr/)_, en charge du développement numérique._ Au programme : * “[_Laissez-nous raconter : l’histoire crochie_](https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire)” Réalisation : Karine Lanoie-Brien / Animation : Marie-Andrée Gill Une production de [Terre Innue](https://www.terreinnue.com/) en collaboration avec [Radio-Canada OHdio](https://ici.radio-canada.ca/ohdio) Dans [_Laissez-nous raconter : l’histoire crochie_](https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire), les Premiers Peuples du Canada reprennent le bâton de parole pour raconter leur vision de l’histoire trop souvent écrite d’un point de vue eurocentriste et colonialiste. Un mot à la fois, ils redressent 11 mots lourds de sens afin de réconcilier le passé et le présent. La poétesse innue Marie-Andrée Gill vous fera découvrir ce balado primé à de multiples reprises (_Prix du podcast francophone au_ [_Paris Podcast Festival 2020_](https://www.parispodcastfestival.com/)_, Prix d’excellence en publication numérique 2021 de la Fondation des prix pour les médias canadiens,_ [_Prix Numix 2021_](https://numix.ca/) _dans les catégories balado, documentaire, enjeu de société et international…_) [À écouter](https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire) * “[Récidive](https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7449/recidive)” Réalisation : Michel Montreuil / Animation : Manuelle Légaré Une production Radio-Canada OHdio Au printemps 2016, Manuelle Légaré et l’équipe d’une émission de Radio-Canada ont proposé à Jean-Pierre Bellemare, qui avait enlevé un adolescent en 1986, de revoir sa victime pour obtenir son pardon. Pourtant, après ce qui semblait une réussite tant sur le plan de la justice réparatrice que pour l’individu, tout a basculé ; une adolescente a été enlevée et séquestrée. Cet événement est le point de départ d’une enquête sur la récidive… _(Prix du podcast francophone au_ [_Paris Podcast Festival 2021_](https://www.parispodcastfestival.com/)_)_ [À écouter](https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7449/recidive) * “[Canad’AIR](https://podcast.ausha.co/canad-air)” Réalisation et animation : Marie Cousin Une production de l’Ambassade du Canada avec [les studios La Fugitive](https://www.lafugitive.com/) [Canad’AIR](https://podcast.ausha.co/canad-air), le balado du Canada en France, part à la rencontre de Canadiens et Canadiennes inspirés et engagés. A travers leur parcours, leur quête, leur œuvre, le voyageur auditeur (re) découvre la richesse, la diversité de la culture canadienne et les valeurs du Canada d’aujourd’hui. A travers ces rencontres, on évoque aussi bien l’égalité des genres, la réconciliation autochtone, la francophonie que l’environnement ou la défense des droits humains. La créatrice du balado, Marie Cousin, partagera avec le public ses plus belles rencontres des dernières années. [À écouter](https://podcast.ausha.co/canad-air) _Un événement présenté en partenariat avec_ [_Terre Innue_](https://www.terreinnue.com/)_,_ [_Paris Podcast Festival_](https://www.parispodcastfestival.com/)_, l’_[_Institut Français_](https://www.institutfrancais.com/fr) _et en collaboration avec_ [_Radio-Canada OHdio_](https://ici.radio-canada.ca/ohdio)_._

Gratuit – En ligne

