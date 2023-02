Nuit des grands crus Eichberg et Pfersigberg Eguisheim Eguisheim Catégories d’Évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Nuit des grands crus Eichberg et Pfersigberg, 21 juillet 2023, Eguisheim

2023-07-21 16:00:00 – 2023-07-21 23:59:00

Haut-Rhin Eguisheim Point d’orgue du festival des vins, ce moment festif vous invite à (re)découvrir nos deux grands terroirs que sont l’Eichberg et Pfersigberg. Ils donnent naissance à des vins de grande classe. A travers eux, nous exprimons notre talent et notre passion pour notre métier mais aussi notre personnalité et notre compréhension des terroirs par l’interprétation que l’on en fait. Vous pourrez ainsi apprécier la richesse de nos terroirs et le travail minutieux des vignerons jour après jour. Côté mets, possibilité de déguster des tartes flambées salées et sucrées, ainsi que des assiettes gourmets. Eguisheim fête ses deux Grands Crus et vous les fait partager. Restauration sur place avec des tartes flambées et des assiettes gourmandes permettant un bel accord mets et vins. Musique et animations. +33 3 89 41 32 55 Eguisheim

