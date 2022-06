Nuit des forêts : visite du Bois de sculptures avec Érik Samakh

2022-06-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-18 22:30:00 22:30:00 Rdv à 17h, au Centre d’art. Gratuit. Rens : 05 55 69 27 27 Visite du Bois de sculptures entre chien et loup avec Érik Samakh, artiste chasseur-cueilleur, et inauguration de la restauration de son œuvre « Les joueurs de flûtes » dans le Bois de sculptures de l’île de Vassivière. En partenariat avec l’association Nuits des Forêts. Apportez votre pique-nique, une couverture, une bonne paire de chaussures et une lampe de poche ! Rdv à 17h, au Centre d’art. Gratuit. Rens : 05 55 69 27 27 dernière mise à jour : 2022-04-06 par

