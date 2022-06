Nuit des forêts Eymet Eymet Catégories d’évènement: 24500

Eymet

Nuit des forêts Eymet, 24 juin 2022, Eymet.

2022-06-24 14:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 Jean Blanc Col de Pouthet

Eymet 24500 Vendredi :

14h-17h : Introduction au travail du bois vert dans l’atelier du Col de Pouthet

18h : “Sous les étoiles avec Sally” : Préparation de la nuit en bivouac – présentation de la forêt, installation du campement , repas partagé “auberge espagnole”, lectures, contes et poésies sur le thème de la forêt et ses habitants en partenariat avec la librairie “La Mauvaise Herbe”, nuit en bivouac.

samedi : 8h30 : Réveil en douceur – bain de forêt, petit déjeuner

14h-19h: “Les ateliers de Sally” – ateliers divers pour toute la famille : bricolage, déco, travail du bois vert, écriture…

dimanche : 9h30 : Balade découverte de la forêt en compagnie de Bruno Wisniewski, animateur nature, ADN conférence

Jean Blanc Col de Pouthet Eymet

