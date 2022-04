NUIT DES FAIENCIERS ET POTIERS AU MUSEE DE LA FAÏENCE Musée de la faïence de Moustiers, 14 mai 2022 18:30, Moustiers-Sainte-Marie.

Le musée de la faïence propose aux faïenciers et potiers de Moustiers de vous rencontrer pour jouer les conférenciers d’un soir et vous donner l’occasion de découvrir le nouveau parcours permanent.

Le ministère de la Culture invite chacun et chacune à la dix-huitième édition de la Nuit européenne des musées, qui se déroulera samedi 14 mai 2022. Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique.

Dans ce contexte, le musée de la faïence propose aux faïenciers et potiers de Moustiers de rencontrer le public pour jouer les conférenciers d’un soir.

Coups de coeur, prodiges techniques, goût de la matière, virtuosité des décors, anecdotes surprenantes, ils vous livreront leur approche personnelle des collections du musée de la faïence, en commentant dans les salles les oeuvres de leur choix du parcours permanent.

À cette occasion, vous découvrirez un accrochage mis à jour, dans la continuité de la rénovation de 2014. Ce sera pour vous l’occasion d’admirer de nouvelles pièces issues des collections du musée de la faïence, de nouveaux dépôts de prestigieuses institutions, telles que le Musée des Arts Décoratifs et le Centre national des arts plastiques, ainsi qu’une sélection renouvelée des oeuvres des faïenciers moustiéraines et d’artistes céramistes des environs.

Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir l’ensemble Hommage à Picasso (1989), en conclusion de la visite.

Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des équipes participantes, la Nuit européenne des musées se déroulera dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment de la manifestation.

Pour les questions de sécurité et de confort, les visites seront organisées en groupes, de 18.00 à 22.30, début à chaque demi-heure (18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30 / 22.00).

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous recommandons de réserver votre créneau de visite sur le site Internet du musée, à l’adresse [[musee@moustiers.eu](mailto:musee@moustiers.eu)](mailto:musee@moustiers.eu)

Musée de la faïence

Rue du Seigneur de la Clue

04360 Moustiers-Sainte-Marie

Réservation au : + 33 (0)4 92 74 61 64

Contact Presse :

Adrien Noat

[[webcom@moustiers.fr](mailto:webcom@moustiers.fr)](mailto:webcom@moustiers.fr) / 04 92 74 00 99

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et notamment les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, d’ICOM France et de nombreux partenariats institutionnels (Ratp, Ffsam, Paris Musées, Phenix Digital, Insert) et médias (France Télévision, Radio France, Arte, TV5 Monde, France Media Monde, Le Figaro, Technikart, Konbini, 20 minutes, Gulli, Beaux-Arts, Toute l’Histoire, Parents, Détours en France, l’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie).

Merci à :

Atelier du Barri, Atelier Blanc Michèle, Atelier Bondil, Atelier des Cigales, Atelier Isabelle et Vania Fine, Atelier Johann Fine et Isabelle Devos, Atelier Lallier, Atelier Mufraggi, Atelier Serailler, Atelier Soleil.

Avec le concours de l’Union des faïenciers de Moustiers-Sainte-Marie

Le Musée de La Faïence de Moustiers fut créé en 1929 par Marcel Provence et d’autres passionnés de céramique et d’histoire, formant également l’Académie de Moustiers. Dans ses neufs salles d’exposition sont représentées plus de quatre cent cinquante pièces , des premières céramiques en terre vernissée, en passant par les décors en camaïeu de bleu de cobalt du XVIIIe siècle aux créations les plus contemporaines du XXIème siècle. La nouvelle muséographie permet aux visiteurs de remonter le temps à travers les salles et les décors pour finir sur une exposition temporaire changeant chaque année. Un petit film retraçant les différentes techniques de fabrication est également projeté sur place.

Upon registration Saturday 14 May, 18:30

The Museum of The Earthenware of Moustiers was created in 1929 by Marcel Provence and other enthusiasts of ceramic and of history(story), also training(forming) the Academy(Regional education authority) of Moustiers. In his(her,its) new exhibition halls are represented more than four hundred and fifty rooms(parts,plays), first ceramics on earth glazed, via(including) decorations(sets) in monochrome of cobalt blue of the XVIIIth century in the most contemporary creations of the XXIth century. Muséographie piece of news(short story) allows to the visitors to go back in time across rooms and decorations(sets) to finish on a temporary exhibition(exposure) changing every year. A small movie redrawing the different process techniques is also thrown(planned) on the spot.

DECIMOCTAVA EDICIÓN DE LA NOCHE EUROPEA DE LAS MUSAS

NOCHE DE LOS DEPORTISTAS Y ALFAREROS EN EL MUSEO DE LA LOZA

El Ministerio de Cultura invita a todos y cada uno a la decimoctava edición de la Noche Europea de los Museos, que se celebrará el sábado 14 de mayo de 2022. Cita cultural y éxito popular desde 2005, la Noche Europea de los Museos permite vivir una experiencia del museo inédita y lúdica.

En este contexto, el museo de la loza propone a los alfareros y alfareros de Moustiers encontrarse con el público para interpretar a los conferenciantes de una noche.

Golpes de corazón, prodigios técnicos, gusto de la materia, virtuosidad de los decorados, anécdotas sorprendentes, le darán su enfoque personal de las colecciones del museo de la loza, comentando en las salas las obras de su elección del recorrido permanente.

En esta ocasión, descubrirá un enganche actualizado, en la continuidad de la renovación de 2014. Será para usted la ocasión de admirar nuevas piezas procedentes de las colecciones del museo de la loza, nuevos depósitos de prestigiosas instituciones, como el Museo de las Artes Decorativas y el Centro Nacional de las Artes Plásticas, así como una selección renovada de las obras de los alfareros mosqueranos y de los artistas ceramistas de los alrededores.

También podrá descubrir o redescubrir el conjunto Homenaje a Picasso (1989), al final de la visita.

Para garantizar la seguridad de los visitantes y de los equipos participantes, la Noche Europea de los Museos se desarrollará respetando los protocolos sanitarios vigentes en el momento de la manifestación.

Para cuestiones de seguridad y comodidad, los tours se organizarán en grupos, de 18.00 a 22.30, comenzando cada media hora (18.00/ 18.30/ 19.00/ 19.30/ 20.00/ 20.30/ 21.00/ 21.30/ 22.00).

A la espera de su bienvenida, le recomendamos que reserve su hora de visita en el sitio web del museo, en musee@moustiers.eu

Museo de la loza

Calle del Señor de la Clue

04360 Moustiers-Sainte-Marie

Reserva en: + 33 (0)4 92 74 61 64

Contacto Prensa:

Adrien Noat

webcom@moustiers.es / 04 92 74 00 99

La Noche Europea de los Museos está organizada por el Ministerio de Cultura y, en particular, por las Direcciones Regionales de Asuntos Culturales (DRAC).

Cuenta con el patrocinio de la UNESCO, el Consejo de Europa, ICOM Francia y numerosas asociaciones institucionales (Ratp, Ffsam, Paris Musées, Phenix Digital, Insert) y medios de comunicación (France Télévision, Radio France, Arte, TV5 Monde, France Media Monde, Le Figaro, Technikart, Konbini, 20 minutos, Gulli, Bellas Artes, Toda la Historia, Padres, Desvíos en Francia, la Oficina de Turismo de Moustiers-Sainte-Marie).

Gracias a:

Taller del Barri, Atelier Blanc Michèle, Atelier Bondil, Atelier des Cigales, Atelier Isabelle et Vania Fine, Atelier Johann Fine et Isabelle Devos, Atelier Lallier, Atelier Mufraggi, Atelier Serailler, Atelier Soleil.

Con el concurso de la Unión de Clérigos de Moustiers-Sainte-Marie

Siga las @nupciades y #Nupciades en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y en www.nuitdesmusees.fr

Siga también las noticias del Museo de la Loza en Instagram y Facebook

@museefaiencemoustiers y en la página web www.musee-Moustiers.fr

En inscripción Sábado 14 mayo, 18:30

Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie 04360 Moustiers-Sainte-Marie Provence-Alpes-Côte d’Azur