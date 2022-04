NUIT DES FAIENCIERS ET POTIERS AU MUSEE DE LA FAÏENCE Musée de la faïence de Moustiers, 14 mai 2022, Moustiers-Sainte-Marie.

NUIT DES FAIENCIERS ET POTIERS AU MUSEE DE LA FAÏENCE

Musée de la faïence de Moustiers, le samedi 14 mai à 18:30

DIX-HUITIEME EDITION DE LA NUIT EUROPE ENNE DES MUSE ES NUIT DES FAIENCIERS ET POTIERS AU MUSEE DE LA FAÏENCE, MOUSTIERS-SAINTE-MARIE Le ministère de la Culture invite chacun et chacune à la dix-huitième édition de la Nuit européenne des musées, qui se déroulera samedi 14 mai 2022. Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique. Dans ce contexte, le musée de la faïence propose aux faïenciers et potiers de Moustiers de rencontrer le public pour jouer les conférenciers d’un soir. Coups de coeur, prodiges techniques, goût de la matière, virtuosité des décors, anecdotes surprenantes, ils vous livreront leur approche personnelle des collections du musée de la faïence, en commentant dans les salles les oeuvres de leur choix du parcours permanent. À cette occasion, vous découvrirez un accrochage mis à jour, dans la continuité de la rénovation de 2014. Ce sera pour vous l’occasion d’admirer de nouvelles pièces issues des collections du musée de la faïence, de nouveaux dépôts de prestigieuses institutions, telles que le Musée des Arts Décoratifs et le Centre national des arts plastiques, ainsi qu’une sélection renouvelée des oeuvres des faïenciers moustiéraines et d’artistes céramistes des environs. Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir l’ensemble Hommage à Picasso (1989), en conclusion de la visite. Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des équipes participantes, la Nuit européenne des musées se déroulera dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. Pour les questions de sécurité et de confort, les visites seront organisées en groupes, de 18.00 à 22.30, début à chaque demi-heure (18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30 / 22.00). Dans l’attente de vous accueillir, nous vous recommandons de réserver votre créneau de visite sur le site Internet du musée, à l’adresse [[musee@moustiers.eu](mailto:musee@moustiers.eu)](mailto:musee@moustiers.eu) Musée de la faïence Rue du Seigneur de la Clue 04360 Moustiers-Sainte-Marie Réservation au : + 33 (0)4 92 74 61 64 Contact Presse : Adrien Noat [[webcom@moustiers.fr](mailto:webcom@moustiers.fr)](mailto:webcom@moustiers.fr) / 04 92 74 00 99 La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et notamment les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, d’ICOM France et de nombreux partenariats institutionnels (Ratp, Ffsam, Paris Musées, Phenix Digital, Insert) et médias (France Télévision, Radio France, Arte, TV5 Monde, France Media Monde, Le Figaro, Technikart, Konbini, 20 minutes, Gulli, Beaux-Arts, Toute l’Histoire, Parents, Détours en France, l’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie). Merci à : Atelier du Barri, Atelier Blanc Michèle, Atelier Bondil, Atelier des Cigales, Atelier Isabelle et Vania Fine, Atelier Johann Fine et Isabelle Devos, Atelier Lallier, Atelier Mufraggi, Atelier Serailler, Atelier Soleil. Avec le concours de l’Union des faïenciers de Moustiers-Sainte-Marie Suivez la @nuitdesmusees et #Nuitdesmusees sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et sur [www.nuitdesmusees.fr](http://www.nuitdesmusees.fr) Suivez également l’actualité du Musée de la Faïence sur Instagram et Facebook @museefaiencemoustiers et sur le site internet [www.musee-moustiers.fr](http://www.musee-moustiers.fr)

Sur inscription

Le musée de la faïence propose aux faïenciers et potiers de Moustiers de vous rencontrer pour jouer les conférenciers d’un soir et vous donner l’occasion de découvrir le nouveau parcours permanent.

Musée de la faïence de Moustiers Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:30:00