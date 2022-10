Nuit des étudiants Muséum d’Histoire Naturelle, 20 octobre 2022, Nantes.

Un événement organisé par des étudiants pour les étudiants Jeudi 20 octobre 2022 de 19h à 23hLa Nuit au Muséum des étudiants est de retour après deux longues années d’absence. Cette soirée s’articulera autour du thème de l’exposition “Océan, une plongée insolite”. Au programme : quatre conférences sur des thèmes variés en lien avec l’océan, et des visites guidées des différentes galeries du Muséum réalisées par des élèves d’Audencia et de Centrale Nantes. Gratuit sur présentation d’une carte étudiante. Conférences• 19h15-19h45 : Les pollutions plastiques dans l’environnement marin par Laurence Poirier – Amphithéâtre• 19h45-20h15 : La naissance de l’océan dans la littérature des Grecs à la période romantique et à nos jours par Marie Blain-Pinel et Frédéric Bretecher – Bibliothèque scientifique• 20h00-20h30 : Un regard militaire sur l’océan par le commissaire Hum et Valentine Lecornec – Amphithéâtre• 21h30-22h00 : Témoignage d’un skippeur : vivre l’océan par Philippe Harts – Amphithéâtre Prestations artistiquesTout au long de la soirée, venez admirer les oeuvres exposées au premier étage :• Burn-out par Julia Catoire• Image d’imaginaire par Maroussia Oberti• Réflexion par Vannamalie Phongsouvahn Des prestations uniques ont aussi lieu :• Le paradoxe des sirènes : pièce en deux actesacte 1 : 19h50 à l’accueilacte 2 : 21h10 à l’étage• Création musicale de LWI : 20h40 à l’accueil• Lecture poétique par Margaux Catalayoud : 20h30 au café littéraire• Concert de SHAM : 21h à l’accueil• / R^v, Bld – Mrn / _02 par Arthur Marchand et Lauryn Mantz : 21h40 Visites guidéesen français• 19h30 et 21h45 : MinéralogieLes sols océaniques : couche marine et volcanisme marin : étude des fonds et plaines marines• 19h45 et 22h00 : TaxidermieL’océan, un inventeur de vie : le chaudron de la vie sur Terre, un puit d’innovation pour l’Homme• 20h00 et 22h15 : PaléontologieLa vie océanique à la Préhistoire : l’apparition de la vie, l’apothéose de la vie marine préhistorique• 20h15 et 22h30 : ArchéologieL’homme, de la terre à la mer : le passage de la terre à la mer, les premières techniques maritimes humaines in english• 19h45 et 22h00 : ArcheologyHuman or animal ? How history differenciated them : study of fossils• 20h15 et 22h30 : TaxidermyPrensentation of taxidermy : how does it work ? Why taxidermy ? What are the perspectives today ?

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr