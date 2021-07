Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Nuit des étoiles Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Nuit des étoiles Vassieux-en-Vercors, 5 août 2021-5 août 2021, Vassieux-en-Vercors. Nuit des étoiles 2021-08-05 – 2021-08-05 Sur le site des Moulins à vent Hameau de la Mure

Vassieux-en-Vercors Drôme Animations pour les enfants (atelier de fabrication « d’étoile du vent »), observation du ciel avec le club d’astronomie de St Martin d’Hères. +33 6 86 92 68 51 dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Sur le site des Moulins à vent Hameau de la Mure Ville Vassieux-en-Vercors lieuville 44.91397#5.38069