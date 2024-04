Nuit des étoiles Val-d’Oire-et-Gartempe, mardi 6 août 2024.

Nuit des étoiles Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Dés l’après-midi, le Spacebus et ses 12 animateurs seront présents avec des animations ludiques pour petits et grands.

A la nuit tombée, vous pourrez observer le ciel nocturne grâce à la présence d’astronomes qui vous ferons découvrir les beautés des planètes et des astres célestes.

Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place, et de partager un moment de convivialité grâce à nos bénévoles.

Venez nombreux ! 0 0 EUR.

Début : 2024-08-06 15:00:00

fin : 2024-08-07 04:00:00

Stade de Thiat

Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine stars.thiat@gmail.com

L'événement Nuit des étoiles Val-d'Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2024-04-02