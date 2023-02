« Nuit des Etoiles » Stade de football Segonzac Segonzac Catégories d’Évènement: Dordogne

Segonzac

« Nuit des Etoiles » Stade de football, 4 août 2023, Segonzac

2023-08-04 22:00:00

Stade de football Rue du Stade

Segonzac

Dordogne Segonzac « Nuit des Étoiles » avec le Club d’astronomie de la Dronne et de la Double « La Voie Lactée ». Gratuit. Venez nombreux ! « Nuit des Étoiles » avec le Club d’astronomie de la Dronne et de la Double « La Voie Lactée ». Gratuit. Venez nombreux ! Office de Tourisme du Périgord Ribéracois © Pixabay

Stade de football Rue du Stade Segonzac

