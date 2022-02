Nuit des Etoiles Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Nuit des Etoiles Saucats, 19 août 2022, Saucats. Nuit des Etoiles Saucats

2022-08-19 – 2022-08-19

Saucats Gironde PROGRAMME OBSERVATION

Tout au long de la soirée, vous vivrez un voyage vers les amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies

et tous ces objets célestes que nous pensons connaître mais qui recèle encore tant de mystères.

Tout ceci sous la houlette d’animateurs passionnés d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 EXPOSITION

Une exposition des astrophotographies des membres du club d’AG33 sera présente autour du Mémorial. CONFERENCES

21h30 : “…” par Sandrine Vautrat

22h30 : “La constellation du Dragon”, par Corine Yahia PLANETARIUM en plein air

23h15 : Venez découvrir les constellations sous la voûte étoilée.

Une animatrice vous guidera à travers les étoiles, vous apprendra à lire le ciel et vous racontera les mythologies associées Et comme toujours l’astrocafé et l’astrochocolat que tout le Groupe Local nous envie ! PROGRAMME OBSERVATION

Tout au long de la soirée, vous vivrez un voyage vers les amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies

et tous ces objets célestes que nous pensons connaître mais qui recèle encore tant de mystères.

Tout ceci sous la houlette d’animateurs passionnés d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 EXPOSITION

Une exposition des astrophotographies des membres du club d’AG33 sera présente autour du Mémorial. CONFERENCES

21h30 : “…” par Sandrine Vautrat

22h30 : “La constellation du Dragon”, par Corine Yahia PLANETARIUM en plein air

23h15 : Venez découvrir les constellations sous la voûte étoilée.

Une animatrice vous guidera à travers les étoiles, vous apprendra à lire le ciel et vous racontera les mythologies associées Et comme toujours l’astrocafé et l’astrochocolat que tout le Groupe Local nous envie ! +33 6 52 45 64 18 PROGRAMME OBSERVATION

Tout au long de la soirée, vous vivrez un voyage vers les amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies

et tous ces objets célestes que nous pensons connaître mais qui recèle encore tant de mystères.

Tout ceci sous la houlette d’animateurs passionnés d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 EXPOSITION

Une exposition des astrophotographies des membres du club d’AG33 sera présente autour du Mémorial. CONFERENCES

21h30 : “…” par Sandrine Vautrat

22h30 : “La constellation du Dragon”, par Corine Yahia PLANETARIUM en plein air

23h15 : Venez découvrir les constellations sous la voûte étoilée.

Une animatrice vous guidera à travers les étoiles, vous apprendra à lire le ciel et vous racontera les mythologies associées Et comme toujours l’astrocafé et l’astrochocolat que tout le Groupe Local nous envie ! Klemen vrankar unsplash

Saucats

dernière mise à jour : 2021-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Ville Saucats lieuville Saucats Departement Gironde

Saucats Saucats Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats/

Nuit des Etoiles Saucats 2022-08-19 was last modified: by Nuit des Etoiles Saucats Saucats 19 août 2022 Gironde Saucats

Saucats Gironde