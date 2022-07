Nuit des étoiles Sainte-Livrade-sur-Lot, 30 juillet 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Nuit des étoiles

76 route de Villeneuve Stade municipal Sainte Livrade sur Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-07-30 20:00:00 – 2022-07-31 01:00:00

EUR 0 0 En partenariat avec Cap Sciences et le club d’astronomie de Virazeil (47)

Entrée libre et animations gratuites :

– atelier comprendre le fonctionnement d’une fusée

– atelier de création de carte du ciel

– entraînement des spationautes

– stellarium sur tablettes

– conférence « vivre dans l’espace »

– observations astro à l’œil nu, avec lunettes et télescopes, à la nuit tombée.

+33 6 24 65 91 56

