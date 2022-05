Nuit des étoiles Sainte-Livrade-sur-Lot, 30 juillet 2022, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Nuit des étoiles Sainte-Livrade-sur-Lot

2022-07-30 20:00:00 – 2022-07-30

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot

Nuit des étoiles au stade municipal – Entrée Club House Rugby.

Réservez votre soirée pour apprendre à observer et contempler la voie lactée et les constellations du ciel d’été, en partenariat avec Cap Sciences et le Club d’astronomie GAP 47.

+33 5 53 49 69 00

Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

