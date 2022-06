Nuit des étoiles Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire

Nuit des étoiles Saint-Brisson-sur-Loire, 10 août 2022, Saint-Brisson-sur-Loire. Nuit des étoiles

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

2022-08-10 21:00:00 – 2022-08-12 00:00:00 Saint-Brisson-sur-Loire

Venez vivre une expérience hors du commun en visitant le château dans le noir et le silence complet, à la seule lueur des étoiles. Profitez ensuite d'une soirée de détente et d'observation, posés dans nos transats en sirotant nos boissons artisanales ou un bon verre de vin ! Nombre de place restreint, réservation très vivement conseillée. Du 10 au 12 août 2022, coupez vous du monde pour une soirée entre ciel et terre !

Saint-Brisson-sur-Loire

