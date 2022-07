Nuit des étoiles Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Landes Les étoiles filantes s’observent à la Réserve d’Arjuzanx.

Conférence suivie de l’observation du ciel.

Durée 3h.

+33 5 58 08 11 52

Conférence suivie de l’observation du ciel.

Durée 3h.

