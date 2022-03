Nuit des étoiles Loupiac Loupiac Catégories d’évènement: Gironde

Loupiac

Nuit des étoiles Loupiac, 14 août 2022, Loupiac.

2022-08-14 22:00:00

Loupiac Gironde Loupiac EUR La nuit du 14 Août sera optimale pour observer les étoiles, notamment les planètes Vénus et Jupiter.

Yanis Guérin présentera une conférence.

getty images

