Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe NUIT DES ETOILES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

NUIT DES ETOILES Le Mans, 6 août 2021-6 août 2021, Le Mans. NUIT DES ETOILES 2021-08-06 – 2021-08-06 Le Verger, Arche de la Nature Grande Plaine du Verger

Le Mans Sarthe Chaque été, la terre traverse les poussières d’une comète qui, dans l’atmosphère, deviennent des étoiles filantes.

Nuit propice pour observer le ciel et apprendre à distinguer les planètes, les constellations, les nébuleuses… Une superbe projection sur écran géant sera animée par le Club d’astronomie de l’Université du Mans. Diaporama, exposition photos, cartes du ciel, observation dans de nombreux télescopes. Parking du verger à partir de 21h, Gratuit. La nuit des étoiles est de retour à l’Arche de la Nature ! archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 La nuit des étoiles est de retour à l’Arche de la Nature ! Chaque été, la terre traverse les poussières d’une comète qui, dans l’atmosphère, deviennent des étoiles filantes.

Nuit propice pour observer le ciel et apprendre à distinguer les planètes, les constellations, les nébuleuses… Une superbe projection sur écran géant sera animée par le Club d’astronomie de l’Université du Mans. Diaporama, exposition photos, cartes du ciel, observation dans de nombreux télescopes. Parking du verger à partir de 21h, Gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Le Verger, Arche de la Nature Grande Plaine du Verger Ville Le Mans lieuville 47.9895#0.24739