Nuit des étoiles Hauterive-la-Fresse, 7 août 2021, Hauterive-la-Fresse.

Nuit des étoiles 2021-08-07 19:30:00 – 2021-08-07 23:30:00 Observatoire de la Perdrix La Perdrix

Hauterive-la-Fresse Doubs Hauterive-la-Fresse

A partir de 19h30.

Organisée par l’AstroClub du Haut-Doubs

Dès 19h30, repas et buvette proposé par La Festive. Dès 20h30 : présentations de maquettes et jeux pour les enfants. A 21h30 : vidéoprojection sur écran géant d’un film inédit »De la Terre à la Lune : histoires d’une conquête » crée par les membres du club. Jusqu’au bout de la nuit : visite guidée du ciel, à l’œil nu, de constellations en constellations & observations aux télescopes des planètes Saturne et Jupiter ainsi que des merveilles du ciel d’été.

Accès libre.

Renseignements auprès de la MJC des Capucins.

astroclubhd@gmail.com

A partir de 19h30.

Organisée par l’AstroClub du Haut-Doubs

Dès 19h30, repas et buvette proposé par La Festive. Dès 20h30 : présentations de maquettes et jeux pour les enfants. A 21h30 : vidéoprojection sur écran géant d’un film inédit »De la Terre à la Lune : histoires d’une conquête » crée par les membres du club. Jusqu’au bout de la nuit : visite guidée du ciel, à l’œil nu, de constellations en constellations & observations aux télescopes des planètes Saturne et Jupiter ainsi que des merveilles du ciel d’été.

Accès libre.

Renseignements auprès de la MJC des Capucins.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par