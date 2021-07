La Bastide-des-Jourdans La Bastide-des-Jourdans La Bastide-des-Jourdans, Vaucluse Nuit des étoiles filantes La Bastide-des-Jourdans La Bastide-des-Jourdans Catégories d’évènement: La Bastide-des-Jourdans

La Bastide-des-Jourdans Vaucluse La Bastide-des-Jourdans Découverte du ciel à l’oeil nu et avec les télescopes du club d’astronomie Luberon Sud Astro. luberonsudastro@gmail.com +33 6 79 62 18 01 http://astrosurf.com/lubsudastro/evenements/20210812ndef/index.html dernière mise à jour : 2021-07-27 par

lieuville 43.78402#5.63862