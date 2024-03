Nuit des étoiles filantes et des astres. Les Gilats Toucy, samedi 3 août 2024.

Nous vous invitons à partager un spectacle naturel… Contemplons ensemble la voûte céleste le samedi 3 août à la Pyramide du Loup en pleine nature, à l’écart de la civilisation. Voici l’occasion d’admirer ensemble la Voie Lactée, les constellations et toutes les beautés que nous offre le ciel !

De 14 h 00 à 17 h 30

Plongez dans l’univers fantastique de la mythologie grecque ! Les étoiles et les constellations ont joué un rôle fort dans la vie des Grecs de l’Antiquité. Ces derniers les ont étudiés et y ont apposé leur mythologie, tout en conservant une approche scientifique.

En après-midi sous un dôme gonflable, Thibaud Marec, vous invite à la découverte des constellations. Un dôme de 5m de diamètre, où les formes prennent vie !

20 personnes par session

Temps session 25 minutes

Sur réservation, en appelant au 09 54 94 64 47 ou par mail à contact@surlestracesduloup.com

De 18 h 00 à 19 h 00

Préparez vous pour le soir et prenez part à la conférence sous le dôme de la Pyramide du Loup pour mieux comprendre l’origine des constellations. Observons ainsi de plus près les animaux dans lesquels s’incarnent les constellations, le ciel ne nous apparaîtra plus de la même manière…

De 22 h 00 à minuit (gratuit)

La nuit arrive… Le monde de l’astronomie vous sera dévoilé, suivi d’une projection en direct depuis un télescope retransmis sur écran géant pour observer les planètes, les comètes, les étoiles… Thibaud Marec, spécialiste en astronomie, présentera la nuit étoilée avec passion ! Un rendez-vous à ne pas manquer dans une ambiance conviviale.

* En cas de mauvais temps, nous vous proposons des conférences en intérieur, sous le dôme de la Pyramide du Loup

En parallèle, l’association Ensemble pour Voir 89 proposera le sentier pieds nus et ateliers de 14 h 00 à 17 h 00. (sur réservation au 09 54 94 64 47) .

Les Gilats La Pyramide du Loup

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lapyramideduloup.com

