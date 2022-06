Nuit des étoiles filantes

2022-08-12 – 2022-08-12 Rendez-vous le vendredi 12 août de 21h30 à 3h00 à Coucy-le-Château pour la 2ème édition de la nuit des étoiles filantes. Observations et animations par DJ YMO à la côte de Soissons. Organisé par l’association des amis de Coucy-le-Château.

