Évran Côtes d’Armor Évran Le club d’Astronomie de Dinan organise gratuitement la nuit des étoiles le 6 Août à l’observatoire de Dinan/Evran

Au programme:

Tir de fusées à eau

Cadran analematique

Sextan

Photos

Télescopes 300 – 200 – 100

Conférences…

En collaboration avec l’Association Lunarienne d’Astronomie.

michelmarchand10@yahoo.fr +33 2 96 85 32 81

dernière mise à jour : 2021-07-30

