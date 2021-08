Nuit des étoiles Ermenonville, 7 août 2021, Ermenonville.

Nuit des étoiles 2021-08-07 20:00:00 – 2021-08-08

Ermenonville Oise Ermenonville

Les Nuits des étoiles vous invitent à contempler la voûte céleste. Au coucher du soleil, les planètes apparaissent les unes après les autres.

Instruments et explications des animateurs vous permettront de profiter de ce ciel d’été. Et les météores ou fameuses « étoiles filantes » commenceront à s’offrir à l’oeil nu !

Rendez-vous le samedi 7 et dimanche 8 août à 20h.

Dès 21h-22h15 : Conférence sur les météorites et les étoiles filantes par Christophe Leupe

22h45 : Observation du ciel à l’oeil nu

23h15 : Découverte de Jupiter, Saturne puis les merveilles (nébuleuses, amas et galaxies) du ciel d’été dans une quinzaine d’instruments

Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire

Informations par mail contact.environnement@oise.fr

dernière mise à jour : 2021-07-31 par