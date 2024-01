Nuit des étoiles d’hiver au Centre EDEN Centre EDEN Cuisery, samedi 10 février 2024.

Uniquement le samedi 10 février 2024,

De 17h à 18h30

Colères célestes de Saône-et-Loire et d’ailleurs, par Will HIEN

Conférence 2.50 €

Will HIEN, photographe chasseur d’orages de Tournus, viendra vous présenter une conférence sur « Les orages de Saône-et-Loire et d’ailleurs » et une projection commentée de ses meilleurs clichés réalisés dans la région. Une exposition de grands tirages sera également visible.

Un événement à ne pas manquer !

Déroulé :

* Présentation

* Les orages, qu’est-ce que c’est ?

* Quelques nuages pré-orageux et orageux facilement reconnaissables savoir observer le ciel.

* Prévoir les orages prévisions, données météorologiques, placement.

* Comment photographier les orages ? Les techniques, le matériel.

* La Saône-et-Loire et les départements limitrophes une terre d’orages ?

– Situation géographique, quelques chiffres et graphiques.

– Présentation photographique commentée de quelques chasses mémorables.

* Rappel de quelques règles de sécurité & questions / réponses avec le public…

Dans le cadre de la nuit des étoiles d’hiver, cette conférence sera suivie d’observations nocturnes.

À 18 h00 Ouverture de l’espace muséographique jusqu’à 22h00

À partir 18h30 :

Observation des étoiles avec télescopes, lunettes astronomiques et à l’œil nu.

Le ciel d’hiver, un spectacle à ne pas rater

Jupiter sera bien sûr notre star du ciel d’hiver, dans le Bélier ! Elle sera accompagnée d’Uranus en début de nuit, qu’on pourra observer au télescope. Profitez aussi de l’événement pour vous plonger dans Orion, qui regroupe Bételgeuse la lumineuse qui a bien fait parler d’elle, ainsi que Rigel la bleue.

Préparez gants et bonnets, et profitez de la pureté des nuits d’hiver pour contempler le ciel nocturne !

Entrée espace muséographique gratuite/ Tout public EUR.

Centre EDEN 126, rue de l’Église

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

