Nuit des étoiles Concremiers, 6 août 2021-6 août 2021, Concremiers. Nuit des étoiles 2021-08-06 17:00:00 20:00:00 – 2021-08-08 02:00:00

Concremiers Indre A partir de 17h animation fusée à eau et cerf-volant puis vers 20h possibilité de repas sur place (assiette anglaise). Mise à disposition de 3 instruments d'observation avec des animateurs. Une exposition et une maquette du système solaire présentées par un conférencier.

