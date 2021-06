Combrit Combrit Combrit, Finistère Nuit des étoiles Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Combrit Finistère L’association d’astronomie de Cornouaille Loar Gann propose une soirée de découverte « Nuit des étoiles ». Au programme :

20h30 : diaporama sur les étoiles filantes

22h30 : observation du ciel : Jupiter, Saturne et les constellations d’été. contact@loargann.info L’association d’astronomie de Cornouaille Loar Gann propose une soirée de découverte « Nuit des étoiles ». Au programme :

