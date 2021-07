Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Nuit des étoiles Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Nuit des étoiles Colombelles, 6 août 2021-6 août 2021, Colombelles. Nuit des étoiles 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06 23:00:00 Rue des ateliers Dans la grande halle

Colombelles Calvados Colombelles Cette année, la Micro-Folie participe aux Nuits des étoiles. Au programme: soirée découverte et présentation du ciel normand sur écran avec quizz interactif et observation grâce à des télescopes (selon les conditions météorologiques).

En partenariat avec le Paléospace de Villers-sur-Mer.

Informations pratiques :

A partir de 7ans

Durée : 2h30

Gratuit

