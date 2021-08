Nuit des étoiles Baron, 6 août 2021, Baron.

Nuit des étoiles 2021-08-06 14:00:00 – 2021-08-07 00:00:00

Baron Oise Baron

C'est les 30 ans de la Nuit des étoiles !

À cette occasion, la commune de Baron vous propose le vendredi 6 et samedi 7 août dès 14h00 d’observer le soleil avec des instruments dédiés et à la nuit tombée d’observer les étoiles, les planètes et de vous repérer dans le ciel.

Rendez-vous au stade communal.

Pique-nique possible sur place

Informations au 06 72 75 38 68

+33 6 72 75 38 68

