Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire A l’occasion de la nuit des étoiles, l’observatoire astronomique du Betz ouvre gratuitement ses portes et propose de nombreuses animations autour des étoiles et de l’espace. orionetnous@gmail.com +33 6 43 12 40 88 http://www.orion43.fr/ Saint-Julien-Chapteuil

