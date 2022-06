NUIT DES ÉTOILES AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

NUIT DES ÉTOILES AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire, 12 août 2022, Mauges-sur-Loire. NUIT DES ÉTOILES AU MOULIN DE L’ÉPINAY

3, l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay

2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Evadez-vous un instant la tête dans les étoiles ! De 20h à 00h – Animations & observations gratuites – Bar & Assiette apéritive sur place et sur réservation. Soirée insolite au Moulin de l’Epinay ! Evadez-vous un instant la tête dans les étoiles ! De 20h à 00h – Animations & observations gratuites – Bar & Assiette apéritive sur place et sur réservation. LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Other Lieu Mauges-sur-Loire Moulin de l'Epinay Adresse Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l'Epinay Ville Mauges-sur-Loire lieuville LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l'Epinay Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Moulin de l'Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

NUIT DES ÉTOILES AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire 2022-08-12 was last modified: by NUIT DES ÉTOILES AU MOULIN DE L’ÉPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Moulin de l'Epinay 12 août 2022 3, l'Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Moulin de l'Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire