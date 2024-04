Nuit des étoiles au château Rue du Four Mâlain, samedi 10 août 2024.

Nuit des étoiles au château Rue du Four Mâlain Côte-d’Or

Venez vivre la magie de la Nuit des étoiles dans un château médiéval !

Les 9 et 10 août, RDV au Château de Mâlain pour un moment de convivialité en famille sur le thème de l’astronomie.

A partir de 19h00, l’association des Astronomes Amateurs Associés vous propose de débuter la soirée par une observation solaire et lunaire, à l’aide d’appareils spécialisés.

A 20h00, conférence et discussion à propos de la Lune : son rôle, sa formation, son trajet, son influence et les actualités sur ce sujet (tourisme spatial)… autour du pot de l’amitié.

A 21h00, observation du ciel avec des télescopes depuis la tour et la chapelle du château, balade dans les étoiles à l’aide d’un laser et explications. Le public peut également apporter son matériel d’observation pour une initiation sur place.

Animation gratuite, 20 personnes maximum. Inscription obligatoire.

Merci d’apporter votre lampe de poche (lumière rouge de préférence) pour accéder et vous déplacer dans le château. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 19:00:00

fin : 2024-08-10

Rue du Four Château

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

