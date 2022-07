NUIT DES ÉTOILES À SÉVÉRAC Sévérac Sévérac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sévérac

NUIT DES ÉTOILES À SÉVÉRAC Sévérac, 6 août 2022, Sévérac. NUIT DES ÉTOILES À SÉVÉRAC

Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique

2022-08-06 17:00:00 – 2022-08-06 01:30:00 Sévérac

Loire-Atlantique Visite de l’observatoire, observations aux télescopes, planétarium, conférences.

La manifestation sera animée par les membres de l’association et se déroulera à l’observatoire (Salle de galaxie) de Sévérac.

L’entrée est gratuite sans réservation. Renseignements :

Voyager 3 Astronomie 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79

info@voyager3.com

Site internet : http://www.voyager3.com Visite de l’observatoire, observations aux télescopes, planétarium, conférences.

La manifestation sera animée par les membres de l’association et se déroulera à l’observatoire (Salle de galaxie) de Sévérac.

L’entrée est gratuite sans réservation. Renseignements :

Voyager 3 Astronomie 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79

info@voyager3.com

Site internet : http://www.voyager3.com Sévérac

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sévérac Autres Lieu Sévérac Adresse Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique Ville Sévérac lieuville Sévérac Departement Loire-Atlantique

Sévérac Sévérac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac/

NUIT DES ÉTOILES À SÉVÉRAC Sévérac 2022-08-06 was last modified: by NUIT DES ÉTOILES À SÉVÉRAC Sévérac Sévérac 6 août 2022 Salle Galaxie Sévérac Loire-Atlantique

Sévérac Loire-Atlantique