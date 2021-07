Menou Menou Menou, Nièvre Nuit des étoiles à Menou Menou Menou Catégories d’évènement: Menou

Nuit des étoiles à Menou Menou, 7 août 2021, Menou. Nuit des étoiles à Menou 2021-08-07 21:30:00 – 2021-08-07 Chemin de la Croix Gibbus – Plamera Chauffour

Venez découvrir le ciel étoilé ainsi qu'apprendre à repérer et à identifier les différentes étoiles et constellations du ciel d'été. N'oubliez vos jumelles! +33 3 86 39 81 94 dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Menou, Nièvre Autres Lieu Menou Adresse Chemin de la Croix Gibbus - Plamera Chauffour Ville Menou lieuville 47.36885#3.27783