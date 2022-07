Nuit des étoiles à Chenaud Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud Catégories d’évènement: Dordogne

Nuit des étoiles à partir de 22h, le dimanche 07 août. Soirée d’observation du ciel animée par la Voie Lactée.

(Autres dates : vendredi 05 août au terrain de football de Segonzac et le samedi 06 août à la Ferme du Parcot à Echourgnac à 22h). Gratuit. Renseignements : 06 80 24 55 53 Chenaud, Esplanade G. Brassens

