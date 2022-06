Nuit des étoiles

Nuit des étoiles, 6 août 2022, . Nuit des étoiles

2022-08-06 21:00:00 – 2022-08-06 23:00:00 Événement national

21 H Voyage dans le système solaire : à l’aide d’une maquette à l’échelle du 2 milliardièmes, le public devra parcourir environ 2400 m jusqu’à Neptune.

22H30 reconnaissance du ciel à l’œil nu avec le nom des constellations. Orientation avec l’étoile polaire et repérage des constellations du zodiaque du moment de l’observation. Découverte de l’espace à l’aide d’un télescope à vision amplifiée (retransmis sur grand écran).

A partir de 7 ans

Animé par Bertrand de l’association Terre du Ciel

Renseignements : Bertrand Milteau : astronomie37@gmail.com

