NUIT DES EGLISES Randonnée culturelle d’Arreau à Jézeau Office de Tourisme Arreau, vendredi 28 juin 2024.

NUIT DES EGLISES Randonnée culturelle d’Arreau à Jézeau Office de Tourisme Arreau Hautes-Pyrénées

Visite guidée aux flambeaux (sous réserve de la météo) au départ d’Arreau, en direction de Jézeau pour découvrir son église et ses peintures murales de manière originale.

Inscrite à l’Unesco au titre du bien en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises. Chacun y est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés.

Le Pays d’art et d’histoire propose deux visites originales organisées en partenariat avec l’Agence Française des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28 22:30:00

Office de Tourisme ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

