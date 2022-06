Nuit des Eglises Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura Dans le cadre de la Nuit des Eglises, le samedi soir 2 juillet des visites gratuites sont proposées pour :

– la basilique Notre-Dame de Dole

– visites patrimoniales

