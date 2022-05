Nuit des églises 2022 à St Louis – Notre Dame de Victoire de Lorient église Saint Louis – Notre Dame de Victoire, 26 juin 2022, Lorient.

Nuit des églises 2022 à St Louis – Notre Dame de Victoire de Lorient

église Saint Louis – Notre Dame de Victoire, le dimanche 26 juin à 15:00

Présentation historique et architecturale de l’église par l’animateur du patrimoine de la Ville, et concert d’orgue par les élèves de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Ste Anne d’Auray

Entrée libre

église Saint Louis – Notre Dame de Victoire place Alsace Lorraine Lorient Lorient Morbihan



2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T17:00:00