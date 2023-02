Nuit des Dragons Exireuil Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Exireuil

Nuit des Dragons, 20 octobre 2023, Exireuil

2023-10-20 20:30:00

Deux-Sevres Vêtues de jaune et noir, les Salamandres tachetées arpentent nos sous-bois humides.

Mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles à nous dévoiler ?

Partez en balade nocturne pour découvrir la secrète Salamandre. Sur inscription. Pixabay

Exireuil

