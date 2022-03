Nuit des dragons Concoret, 7 octobre 2022, Concoret.

Nuit des dragons Concoret

2022-10-07 20:30:00 – 2022-10-07 22:30:00

Concoret Morbihan

C’est la saison de reproduction pour les salamandres ! En plus d’aller à leur rencontre et d’en apprendre sur elles et les autres amphibiens, voici l’occasion d’expérimenter le protocole participatif de suivi des salamandres. De 20h30 à 22h30.

C’est la saison de reproduction pour les salamandres ! En plus d’aller à leur rencontre et d’en apprendre sur elles et les autres amphibiens, voici l’occasion d’expérimenter le protocole participatif de suivi des salamandres. De 20h30 à 22h30.

Concoret

dernière mise à jour : 2022-03-12 par