Café 2 la Mairie, Lailly en Val, le vendredi 15 avril à 18:02

À l’occasion de la Nuit des courts-métrages, venez assister à la projection d’une sélection de 6 courts-métrages réalisés dans la région, dont certains ont été recompensés dans des festivals l’internationnaux. réservation au 06 65 67 75 03 (par SMS) ou via [contact@cafe2lamairie.fr](mailto:contact@cafe2lamairie.fr)

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:02:00 2022-04-15T21:02:00

