NUIT DES COULEURS La Ferté-Bernard, 4 décembre 2021, La Ferté-Bernard.

NUIT DES COULEURS La Ferté-Bernard

2021-12-04 – 2021-12-04

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard

Organisée en partenariat avec Les Tombés de la Lune. Déambulation en centre-ville dans une ambiance festive., avec des lampions distribués à partir de 17 heures sur la place Carnot. N’hésitez pas à orner vos bonnets de guirlandes et à vous parer de vos plus belles couleurs pour vous plongez dans l’atmosphère !

18 h : Lancement officiel des illuminations de la Ville au rythme de la Batucada PerQsaÔ et en présence du Gang des Clowns (Place Carnot). 18 h à 21 h : Parcours dans le centre-ville à la découverte des multiples facettes de la couleur. Chacun pourra profiter des animations selon ses envies. 21 h : Clôture festive en musique ( Place Carnot). Fenêtres colorées : 20 classes d’écoles maternelles et élémentaires de La Ferté-Bernard ont participé à la création de dessins qui décoreront les fenêtres de quelques bâtiments du centre-ancien. Tout au long du mois de décembre

Chapelle Saint-Lyphard : Un musée où les toiles s’animent. Des œuvres d’art se mettent à chanter, danser, bouger pour rompre la monotonie ! – Animation d’Adrian Lestrat, mapping par Jérôme Côme – En continu de 18 h à 21 h. Jardin de l’Office de Tourisme : Voyage féérique dans un jardin merveilleux. Une classe d’enfants raconte « Iris des abysses », l’histoire de poissons qui ont perdu toutes leurs couleurs.

– Enregistrement réalisé par les Tombés de la Lune à Manosque – En continu de 18 h à 21 h. Halles Denis Béalet : La couleur danse et joue de la musique ! Les ateliers de danse de l’ESCAL et les percussionnistes de l’Ecole de Musique Municipale se rassemblent pour une forme courte dans le noir ! Seules les couleurs sur leurs corps ou leurs baguettes seront visibles et s’animeront…– Cours de danse de Swann Goujon (Modern Jazz), Julia Tiec (danse contemporaine et classique), Rashidi Lewis (Hip-Hop) et atelier percussions de Maïlys Barousse –Toutes les 30 minutes de 18 h à 21 h.

Grand Mail : Le Gang des Clowns est de retour : la tribu a concocté une pièce shakespearienne sur les couleurs ! Une forme courte à découvrir aux terrasses du Mail…– Groupe mis en scène par Jérôme Côme –Toutes les 30 minutes de 18 h à 21 h

Jardin Hôtel Courtin de Torsay : Les voix captivantes de La Pulse à l’Oreille s’élèveront sous des lumières tamisées. – Chorale par Marie Laure Thébault –Toutes les 30 minutes de 18 h à 21 h. Déambulation féérique entre de mystérieuses lanternes…

En continu. Porte Saint-Julien : La couleur dansera sur les murs ! – Performance graphique préparée par les Tombés de la Lune –De 19 h à 20 h.

La Ferté-Bernard

