Nuit des conservatoires Conservatoire de Bondy, 28 janvier 2022, Anzin-Saint-Aubin.

**Chansons et musiques pour la nuit** Quand vous entrerez dans l’école Olympe de Gouges (antenne du conservatoire depuis plus de 10 ans), les couloirs et les salles résonneront de chansons, ces musiques très populaires à jouer ou à chanter, dont vous aurez peut-être déjà entendu les airs… Rendez-vous à partir de 15h45 Avenue Maurice Benhamou Les professeurs et les élèves du conservatoire vous proposent un concert-rencontre avec des duos, des trios, des octets, des orchestres… et des chansons pour la nuit pour clôturer cette soirée particulière. Rendez-vous à partir de 20h Auditorium, 75 avenue Henri Barbusse

Entrée libre sur réservation

La Nuit des conservatoires est une manifestation nationale qui célèbre la créativité, la diversité et le dynamisme des conservatoires

Conservatoire de Bondy 23 bis rue Roger Salengro Anzin-Saint-Aubin Pas-de-Calais



2022-01-28T18:00:00 2022-01-28T22:00:00