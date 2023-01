Nuit des conservatoires #10 Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Nuit des conservatoires #10 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 27 janvier 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse . Nuit des conservatoires #10 Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Voie Romaine Pôle Sud – Centre de formations musicale

2023-01-27 – 2023-01-27

Voie Romaine Pôle Sud – Centre de formations musicale

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes EUR L’antenne Sud du Conservatoire de Musique et de Danse des Landes vous invite à déambuler dans Pôle Sud, à partir de 18h30, pour découvrir les différentes esthétiques et disciplines enseignées au conservatoire, au travers du prisme des 5 sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et le goût. Tout le programme en suivant le lien :

http://www.conservatoire40.fr/Agenda/La-nuit-des-conservatoires2 Vous l’entendez, vous le voyez arriver ?

Cet évènement qui approche, vous le sentez ?

Un goût de déjà vu me direz-vous ? Mais non, loin de là !! +33 5 58 77 10 00 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DES LANDES CDL

Voie Romaine Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Voie Romaine Pôle Sud - Centre de formations musicale Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Voie Romaine Pôle Sud - Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Nuit des conservatoires #10 Saint-Vincent-de-Tyrosse 2023-01-27 was last modified: by Nuit des conservatoires #10 Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 27 janvier 2023 Landes Pôle Sud - Centre de formations musicale Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes