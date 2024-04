Nuit des chauves-souris Monthermé, vendredi 30 août 2024.

Nuit des chauves-souris Monthermé Ardennes

a la nuit tombée, de mystérieuses ombres s’activent et virevoltent entre les lampadaires au cœur du village. Entre mythes et croyances, cette sortie sera l’occasion pour vous de démêler le vrai du faux sur ces petits mammifères volants. De 20h00 à 22h00 Prévoir chaussures, vêtements adaptés et une lampe torche. Réservation obligatoire au ; 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30

fin : 2024-08-30

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

