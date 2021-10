[Nuit des Châteaux] Traversez les siècles à Miromesnil ! Tourville-sur-Arques, 23 octobre 2021, Tourville-sur-Arques.

[Nuit des Châteaux] Traversez les siècles à Miromesnil ! 2021-10-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-23 21:00:00 21:00:00

Tourville-sur-Arques Seine-Maritime Tourville-sur-Arques

Venez à la rencontre des propriétaires et habitants historiques de Miromesnil au fil d’une déambulation libre dans les jardins et le château.

La marquise de Miromesnil présente les pâtisseries 18ème, Laure de Maupassant raconte son arrivée, un combat entre jeunes catholiques et protestants témoigne de la destruction du premier château…

Dégustez les Boco© de Miromesnil (des recettes de chefs étoilés dans des bocaux individuels en verre) et les pâtisseries faites maison dans la cuisine du château, exceptionnellement ouverte pour l’occasion.

chateaumiromesnil@orange.fr +33 2 35 85 02 80 http://www.chateaumiromesnil.com/

