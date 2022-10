Nuit des Châteaux – Ouverture nocturne du Château du Boschet Bourg-des-Comptes Bourg-des-Comptes Catégories d’évènement: Bourg-des-Comptes

Ille-et-Vilaine Bourg-des-Comptes Niché dans la campagne, le Château du Boschet est un véritable voyage dans le temps dans l’univers d’un gentilhomme à la cour du roi Soleil.

Pour la première fois, le château du Boschet participe à la nuit des Châteaux. Au programme :

Visite guidée nocturne des théâtres de verdure, pause musicale dans l’orangerie accompagnée d’un verre de cidre, découverte du potager commentée par le propriétaire des lieux, food truck la ferme du Boschet, Braseros chamallows et Rally photos. Réservation obligatoire. LA NUIT DES CHÂTEAUX : UNE 4ÈME ÉDITION AVEC PRÈS DE 200 CHÂTEAUX PARTENAIRES

Le 22 octobre 2022 et le 23 octobre dans certains monuments, pour la 4ème année consécutive, la Nuit des Châteaux s’invite partout en France, mais aussi en Espagne, en Suisse, en Belgique, et pour la première fois cette année en République Tchèque. La Nuit des Châteaux est un événement européen imaginé en 2019 par Dartagnans. L’objectif ? Sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine à travers des expériences nocturnes inédites : visites aux flambeaux, dîners aux chandelles, illuminations, spectacles vivants, concerts, dégustations ou encore Cluedo grandeur nature.

Comme pour les éditions précédentes, 88 % des recettes issues de la billetterie seront redistribuées aux châteaux partenaires, afin de faire vivre leurs monuments. Lechateauduboschet@gmail.com +33 6 76 83 82 88 https://www.dartngo.fr/fr/public/chateau-du-boschet/les-ballades-nocturnes-du-boschet Bourg-des-Comptes

