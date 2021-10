Nuit des châteaux – Entrez dans l’intimité d’une famille prestigieuse au château de Meslay Meslay, 23 octobre 2021, Meslay.

Nuit des châteaux – Entrez dans l’intimité d’une famille prestigieuse au château de Meslay. Le château étant illuminé sur les deux façades, nous proposons : une visite libre des dépendances (pressoir, sellerie, pigeonnier, collection de voitures hippomobiles …), la projection d’un film de 20 min « Si le château de Meslay m’était conté ». Et une visite guidée des salons richement meublés avec un hologramme de l’ancien château-fort de Meslay, un gnomon (calendrier solaire) incrusté sur parquet rarissime et un ensemble de cuisines exceptionnelles sur 400 m2 en cave voûtée (19h,19h45,20h30,21h15,22h). Lecture spectacle avec accompagnement musical « Victor Hugo, mon fol amour » dans les salons du château à 20h30 et 22h00

